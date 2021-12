Einbrecher plünderten am Heiligen Abend Verona Pooths Villa

Meerbusch – Verona Pooth und ihre Familie haben zu Weihnachten einen Schock erlebt. Einbrecher stiegen in die Villa in Meerbusch bei Düsseldorf ein und stahlen Schmuck, Bargeld und Designertaschen. "Ich fühle mich schutzlos wie eine Schildkröte, der man den Panzer weggenommen hat", sagte die Moderatorin der Bild am Sonntag. Insgesamt hätten die Diebe eine Beute in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro gemacht. "Mein kompletter Hochzeitsschmuck von Cartier ist weg", so die 53-Jährige.