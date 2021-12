Familie rettete sich durch Sprung aus dem Auto vor Absturz

Steinbach an der Steyr – Durch einen Sprung aus dem abwärts rollenden Auto haben sich am Samstagnachmittag ein Ehepaar und dessen Mutter bzw. Schwiegermutter in Steinbach an der Steyr (Bez. Kirchdorf) vor dem Absturz des Fahrzeuges in Sicherheit gebracht. Die Familie war auf dem Heimweg von einem Verwandtenbesuch mit dem Wagen im Nebel von einem Güterweg abgekommen. Auf der abschüssigen, nassen Wiese konnte der 64-jährige Lenker das Fahrzeug jedoch nicht mehr anhalten, berichtete die Polizei.