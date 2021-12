Kohlenmonoxid-Austritt in Prag: Mehr als 30 Verletzte, darunter Kinder

Prag – Mehr als 30 Menschen haben in der Nacht auf Sonntag in Prag eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Die Berufsrettung teilte auf Twitter mit, sie habe insgesamt 32 Personen untersucht, darunter mehrere Kinder. 27 Verletzte seien auf verschiedene Krankenhäuser der Stadt verteilt, fünf Menschen an Ort und Stelle behandelt worden. In Lebensgefahr befand sich demnach niemand.