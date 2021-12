"Weihnachtsgeschenk" für sich selbst: Führerscheinloser 60-Jähriger stahl Pkw

Gmunden – Mit dem Diebstahl eines Autos hat sich ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden nach eigenen Angaben selber ein Weihnachtsgeschenk bereiten wollen. Am vergangenen Dienstag entdeckte er den nicht mehr fahrbereiten Wagen einer Frau, der unter einem Carport abgestellt war. Er reparierte ihn behelfsmäßig und fuhr dann damit davon. Auch die folgenden Tage kurvte er damit herum und dürfte dabei gesehen worden sein, weil die Polizei auf ihn aufmerksam gemacht wurde.

Am Samstag bekam die Polizei einen gezielten Hinweis und stoppte den 60-Jährigen am Nachmittag bei einer Kreuzung in Gmunden. Er gab den Diebstahl zu und begründete diesen damit, dass er sich damit selbst zu Weihnachten "beschenken" habe wollen. Unterwegs war er übrigens ohne Führerschein. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (APA)