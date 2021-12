„Das Traumschiff" und Florian Silbereisen nehmen Kurs auf Schweden

Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, l.) freut sich, besondere Gäste auf dieser Reise begrüßen zu dürfen: Seine Schwester Andrea Schmiede (Ann Cathrin Sudhoff, 2.v.l.) und ihren Mann Oliver (Thomas Scharff, 3.v.l.). Freudig stellt er sie Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, r.), Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes, 3.v.r.), Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 2.v.r.) und Oskar (Harald Schmidt, M.) vor. © ZDF/Dirk Bartling

Innsbruck – Seit 1981 kreuzt "Das Traumschiff" für das Fernsehen durch die Weltmeere und steuert seitdem weltweit viele Traumziele und Sehnsuchtsorte an. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hält wieder Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger das Steuer fest in der Hand und nimmt Kurs auf Stockholm.

Am 26. Dezember um 20.15 Uhr (ORF 2 und ZDF) steht den Gästen an Bord eine besondere Reise bevor, die sie durch die Schärenlandschaft führt. Andrea (Ann Cathrin Sudhoff) und Oliver Schmiede (Thomas Scharff) geben sich, als sie an Bord gehen, gegenseitig ein Versprechen: Er sieht während der erstmaligen Schiffsreise ohne die beiden Töchter nicht auf sein Bürohandy, und Löwenmama Andrea ruft die Kinder nicht an.

In Schweden angekommen macht Max Parger (Florian Silbereisen, r.) ernst: Zusammen mit Martin Grimm (Daniel Morgenroth, l.) , Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 2.v.l.) und Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes, 2.v.r.) geht es in die Wildnis zum Teambuilding. © ZDF/Dirk Bartling

Und die Crew macht auf Anordnung des Kapitäns einen Landausflug, zwecks Teambildung und gruppendynamischer Erfahrung – inklusive Zelten, Lagerfeuer und Kajakfahren.

Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise in die Toskana

Im Anschluss geht es mit dem Traumschiff auf Hochzeitsreise in die Toskana (21.45 Uhr, ORF 2 und ZDF). Kurz vor dem Ablegen bekommt Manuela (Yasmina Filali), die Partnerin des berühmten Schlagersängers "Lou" König (Uwe Fellensiek), kalte Füße. So verlässt das Schiff den Hafen mit einem frustrierten Sänger, der durch diesen Vorfall auch um sein Ansehen in der Öffentlichkeit bangt.

Beim zweiten Paar handelt es sich um Anna (Pia Stutzenstein) und Alex Busch (Varol Sahin), beide Anfang 30 und gewillt, eine Familie zu gründen. Zur Feier aufs Schiff bringt Annas verwitweter Vater Jürgen (Jochen Horst) überraschend Annas beste Freundin Moni (Elisabeth Kanettis) mit.

Das Traumschiff-Spezial – 40 Jahre auf See

Seit 40 Jahren ist das Traumschiff auf den Weltmeeren unterwegs. Am 26. Dezember um 23.15 Uhr wirft der Film "Das Traumschiff-Spezial – 40 Jahre auf See" einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und auf die Geschichte der legendären TV-Serie.