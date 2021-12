Schmid fand Betriebsprüfung bei Sigi Wolf "irre" und wollte "kämpfen"

Die Chat-Protokolle vom Mobiltelefon des Ex-Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, bringen immer wieder neue Details rund um die dubiosen Vorgänge in der Kurz-ÖVP ans Licht.

Wien – In der Causa Wolf rund um Steuernachlässe für den MAN-Investor Sigi Wolf hat heute derstandard.at neue Details veröffentlicht. Berichtet wird von vehementen Interventionen von Wolf, Ex-Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid und Mitarbeitern der Finanzverwaltung. Als 2016 die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) drohte, die Großbetriebsprüfung einzuschalten, habe Schmid an Wolf geschrieben: "Das ist irre!"

"Kämpfen, aber dein Fall kam so verdammt spät zu uns. Melde mich am Montag nochmal. LG t", soll Schmid weiters mitgeteilt haben. Die – ohnehin schon verschobene – Schlussbesprechung der Großbetriebsprüfung mit allen Beteiligten sei übrigens so organisiert worden, dass ausgerechnet die zuständige Fachvorständin der Großbetriebsprüfung nicht dabei war – und zwar jene mit einer strengen Rechtsansicht.