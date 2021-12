Internetbetrug in St. Johann: 28-Jährige verlor mehr als 1000 Euro

St. Johann in Tirol – Mehr als 1000 Euro hat eine 28-Jährige in St. Johann an Betrüger verloren, berichtet die Polizei. Die Frau verkaufte wenige Tage vor Weihnachten über eine Onlineplattform eine Spielekonsole. Kurz darauf meldete sich ein vermeintlicher Lieferdienst und wies die Frau an, einen „Versicherungsbetrag“ in Form eines Gutscheines zu übermitteln.