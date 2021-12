37-Jähriger bei Skiunfall in Kühtai schwer verletzt

Kühtai – Bei einem Skiunfall in Kühtai hat sich ein 37-Jähriger am Sonntag schwere Verletzungen an der rechten Schulter zugezogen. Er wurde laut Polizei um 11.30 Uhr auf der Piste Nummer 5 im Bereich der Kaiserbahn Bergstation von einer unbekannten Skifahrerin von hinten angefahren, wodurch er stürzte.