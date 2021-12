Wilderer erlegte Gamsgeißen in Ötztal-Bahnhof, Polizei sucht Zeugen

Ötztal-Bahnhof – Ein Wilderer war in den vergangenen zehn Tagen (zwischen 16. und 26. Dezember) im Jagdgebiet Ötztal-Bahnhof am Werk. Wie die Polizei berichtet, erlegte der Unbekannte mit einer bislang unbekannten Schusswaffe zwei Gamsgeißen, brach sie fachmännisch auf, trennte das Haupt ab und deponierte schließlich die Kadaver in Riedern.