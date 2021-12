Letzte Ruhe gefunden: Die Sportwelt trug 2021 oft Trauer

Innsbruck – Tirols Fußball trauerte um Gernot Langes , der seit 1971 mit FC Wacker und der WSG Wattens verbunden gewesen war und die Weichen für zahlreiche Titel legte. Paul Gludovatz , der langjährige Trainer von Nachwuchsteams im ÖFB, der auch bei der SV Ried erfolgreich tätig war, verstarb im November. Weltweit traf der Tod von Frank Williams , dem früheren Teamchef und Mitbesitzer des britischen Traditionsrennstalls in der Formel 1 viele ins Herz. Aber auch so manch junger, hoffnungsvoller Sportler ließ sein Leben wie zuletzt Motocross-WM-Fahrer Rene Hofer .

Lang ist die Liste der Fußball-Toten mit großer Erfolgsliste: Gludovatz verstarb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie auch der frühere Sturm-Graz-Profi Mehrdad Minavand. Der steirische Club verlor auch seinen ehemaligen Tormann Walter Saria, Rapid Wien Zlatko Kranjcar und den ehemaligen Präsidenten Rudolf Edlinger. In Deutschland wurden Nachrufe für Gerd Müller, den als „Bomber der Nation“ gepriesenen ehemaligen Torjäger von FC Bayern München, verfasst. Bernard Tapi, der frühere Chef von Olympique Marseille, erlag einem Krebsleiden. Manchester City teilte seine Trauer um Colin Bell, Liverpool um Ian St. John. Mit 84 starb der ehemalige tschechoslowakische Teamchef Jozef Venglos, mit 92 Italiens Legende Giampiero Boniperti. In ihrer Biografie „Weltmeister“ stehen hatten Leopoldo Jacinto Luque (Argentinien, 1978), Horst Eckel (Deutschland, 1954) und Jimmy Greaves sowie Roger Hunt (beide England, 1966).