31-Jähriger in Niederösterreich nach Vergewaltigungsversuch festgenommen

Heidenreichstein – Im Fall einer versuchten Vergewaltigung in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) ist ein 31-Jähriger nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgenommen worden. Der Waldviertler war Polizeiangaben vom Montag zufolge geständig. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Bei der Attacke war am 20. Dezember eine 22-Jährige verletzt worden.