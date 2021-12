Förderung für neue Energiegemeinschaften

Seit Inkrafttreten des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) Anfang Juli ist es in Österreich möglich, sogenannte Energiegemeinschaften zu gründen. Dabei schließen sich mehrere Akteure wie Haushalte, Gemeinden und Unternehmen in einem Netz zusammen. Gemeinsam können sie Photovoltaikanlagen errichten und die daraus gewonnene Energie nach Bedarf verbrauchen, speichern und verkaufen. Der Großteil des Energiebedarfs kann so aus eigener Stromgewinnung gedeckt werden, während überschüssige Energie ins Netz eingespeist wird. Durch Energiegemeinschaften besteht auch für all jene, die sich keine eigene Photovoltaikanlage leisten können oder wollen, die Möglichkeit, lokal erzeugten Sonnenstrom zu beziehen. Auch das Umweltministerium will zur Förderung der Energiewende Budget in den Aufbau solcher Gemeinschaften investieren.