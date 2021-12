Baum in Kramsach in Brand gesetzt: Polizei bittet um Hinweise

Kramsach – Nach drei Jugendlichen, die am Montag in Kramsach einen Baum in Brand gesetzt haben dürften, sucht aktuell die Polizei. Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, auf einem Feld im Ortsteil Hagau zwischen der Inntalautobahn (A12) und dem nördlichem Innufer (nordöstlich der Montanwerksbrücke) brannte ein etwa zehn Meter hoher Baum.