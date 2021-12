Premiere von „L'amico Fritz": Ein Happy End will verdient sein

Nicht lange danach schrieb er „L’amico Fritz“ – musikalisch reifer und weiter entwickelt. Wenn auch ein seicht-lockeres Libretto von Nicola Daspura zugrunde liegt, die Musik ist ein Feuerwerk aus wunderschönen Melodien und stimmungsvollen Harmonien. Eigentlich ist es Mascagnis Meisterwerk, aber eben ein etwas in Vergessenheit geratenes.

Intendant Bernd Loebe ging zur Eröffnung der Wintersaison der Festspiele Erl das Wagnis ein, mit der Oper weniger Bekanntes auf die Bühne zu bringen. Es war ein Volltreffer: Am Stefanitag sieht das Publikum eine fulminante Premiere. Sie hätte sich mehr Zuseher verdient. Pandemie und Einreisebeschränkungen für das bayerische Publikum lassen jedoch an diesem Abend durch zu viele leere Sessel grüßen.

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: Fritz trifft die bezaubernde Suzel, die Tochter seines Gutsverwalters. Kaum gesehen, ist es um ihn geschehen. Aber erst als er hört, dass sie heiraten wird, gesteht er sich die Liebe ein. Das Happy End will verdient sein. Die zwei bekommen einander und Suzel obendrauf noch den Wetteinsatz, einen Weinberg, den ihr David schenkt.

Ute M. Engelhardt lässt in ihrer Inszenierung vor der schlichten Bühne von Sonja Füsti der Musik viel Raum, vertieft das so simple Geschehen durch einen geschickten Griff in die Trickkiste, um mehr Tiefe zu erzeugen und den Charakteren mehr Profil zu geben. Beppe, eigentlich eine Hosenrolle, ist bei ihr eine lebenserfahrene Frau, gewissermaßen das Gegenstück zu Fritz. Damit schafft sie eine Spannung zwischen der unerfahrenen Suzel und Beppe. Schließlich schiebt Engelhardt noch einen Heiratsantrag von Suzels Verlobtem ein, der dem zwischen Liebe und Freiheit zerrissenen Fritz den Rest gibt.