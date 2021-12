Kochers Pläne für Arbeitslosengeld sorgen für scharfe Kritik

Wien – Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will im ersten Halbjahr 2022 ein Reformpaket zur neuen Arbeitslosenversicherung vorlegen und „hoffentlich auch vor der Sommerpause beschließen“, wie er im TT-Interview erklärte. Mehr wollte Kocher dazu nicht sagen. Bereits bekannt ist aber, dass der Minister an ein degressives Modell denkt – also zuerst höherer und dann sinkender Bezug. Für sein Vorhaben erntet Kocher nun erneut scharfe Kritik.