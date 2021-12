Derbyfieber hält die Haie auf Trab: zuerst Bozen, dann Pustertal

Offensivmann Zach Magwood (blau) ließ sich gegen Salzburg auf seinen zweiten Fight der Saison ein und fehlt deshalb heute in Bozen gesperrt.

Innsbruck – Es gab am Sonntagabend für die Innsbrucker Haie in der ICE Hockey League durchaus ein kleines Zeitfenster, in dem eine Überraschung möglich erschien. Selbst gegen einen vor Selbstvertrauen strotzenden Tabellenführer Red Bull Salzburg. Aber ausgerechnet Mario Huber, der Tiroler im Gäste-Trikot, sorgte gegen Ende des zweiten Drittels bei der 1:4-Heimniederlage für das vorentscheidende 1:3.