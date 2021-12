Sex and the „Sisi": Neue sechsteilige Serie ab heute im ORF

Dominique Devenport und Jannik Schümann spielen das legendäre Kaiserpaar. © RTL/Story House Pictures

Wien – Spätestens seit der berühmten „Sissi"-Trilogie aus den 50er-Jahren gilt die Geschichte von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef im deutschsprachigen Raum als DAS Historien-Hofmärchen schlechthin. Auf Fans dieses offenbar unverwüstlichen Stoffs wartet nun – rechtzeitig zu Weihnachten – die neue, opulent inszenierte Miniserie „Sisi", die sich um eine zeitgemäßere Version der Story bemüht. ORF 1 zeigt alle sechs Teile in jeweils drei Doppelfolgen von 28. bis 30. Dezember.

📽️ Trailer | „Sisi":

Statt Romy Schneider und Karlheinz Böhm verkörpern die gebürtige Schweizerin Dominique Devenport (25) – neuerdings Ensemblemitglied am Volkstheater Rostock – und der Hamburger Jannik Schümann (29) nun das junge Herrscherpaar. Die Österreicherin Julia Stemberger spielt Sisis Mutter, Herzogin Ludovika in Bayern, Désirée Nosbusch die Mutter von Franz, Erzherzogin Sophie. Regie bei dieser RTL-Produktion, an der auch der ORF als Partner beteiligt ist, führte Sven Bohse („Das Geheimnis des Totenwaldes").

Erzherzogin Sophie (Désirée Nosbusch, l.), Herzogin Helene (Pauline Rénevier, 3.v.r.), Herzog Max (Marcus Grüsser, 2.v.r.), Herzogin Ludovica (Julia Stemberger, r.). © RTL / Story House Pictures

Weniger Kitsch, mehr Sex

Dass „Sisi" eher wenig mit „Sissi" zu tun hat, ahnt man schon am Beginn von Folge 1. Man staunt nicht schlecht über die Eröffnungsszene, die die Teenagertochter des bayrischen Herzogs und spätere Monarchin von Österreich-Ungarn sich lustvoll im Bett rekelnd bei der Selbstbefriedigung zeigt. Später, da wird sie bereits mit Franz verlobt sein, lässt sich Elisabeth im Bordell von einer Prostituierten in Sachen Sex beraten.

📽️ Video | So wurden aus Dominique Devenport und Jannik Schümann Sisi und Franz:

Dorthin ist sie ihrem künftigen Mann gefolgt. Der junge Kaiser hält es nicht so genau mit der Treue. Auch sonst wird er als zwiespältige Persönlichkeit gezeigt – einerseits als adretter, durchaus einfühlsamer Charmeur, andererseits als Brutalo, der mit harter Hand etwa gegen aufständische Ungarn durchgreift. Überhaupt präsentiert sich die Neuverfilmung etwas düsterer und zumindest in Ansätzen historisch unterfütterter als die Sissi-Franzl-Kitschorgie der 50er.

Nachdem Sisi auf der Flucht vor den ungarischen Rebellen im Wald von ihrem Pferd gestürzt ist, kümmert sich Kaiser Franz um sie. © RTL / Story House Pictures

Mit opulenter Kostümausstattung, pathetischer Musikuntermalung, Hochglanzlandschaftsaufnahmen und ausgiebig dosiertem Drama – von einer zwischen Freiheitsdrang und Hofzwängen zerrissenen Hauptfigur bis zu innerfamiliären Spannungen am Hofe – geht man dann aber doch auf Nummer sicher. Und der Erfolg scheint den Machern recht zu geben. Da scheint es auch keine Rolle zu spielen, dass Originalschauplätze so gut wie gar nicht vorkommen. Gedreht wurde von April bis August nämlich vorwiegend in Lettland und Litauen, nur einzelne Aufnahmen entstanden in Österreich, Deutschland und Ungarn.

Zweite Staffel bereits geplant, auch Netflix bringt Sisi-Serie

Noch vor dem eigentlichen TV-Start wurde „Sisi" bereits erfolgreich vermarktet und wird u.a. bald in Italien, Frankreich, Brasilien, den Niederlande und vielen osteuropäischen Ländern zu sehen sein. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung. „Sisi" hat von Look und Musik her das Zeug dazu, zum Gegenstück für den Netflix-Hit „The Crown" zu werden, der das Leben der aktuellen Queen ausschmückt. Apropos Netflix: Der Streamingdienst bringt bald auch eine Sisi-Serie: In „The Empress" stellen Devrim Lingnau und Philip Froissant das Kaiserpaar dar. (TT.com/APA)

💬 Dominique Devenport: „Sisis Leben war eine Notlösung" Was macht Sisi für so viele Menschen immer noch so faszinierend? Dominique Devenport: Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Einerseits ist da die märchenhafte Story des normalen Mädchens, das den Prinzen kennen lernt. Andererseits war Kaiserin Elisabeth eine extrem spannende Person, hat ein Leben geführt voller Extreme und voller Zwiespalt. Es ranken sich so viele Mythen um sie. Das ist fast schon so eine Art Geisterfigur, die man nicht greifen kann. Ich habe bei meiner Recherche gemerkt, dass man über sie sehr viel lesen, sich anschauen und anhören kann, aber man kriegt trotzdem keinen wirklichen Eindruck von ihr. Haben Sie bei der Vorbereitung bestimmte Facetten überrascht? Devenport: Ich dachte, dass die Kaiserin so ein interessantes Leben geführt hat, weil sie so selbstbestimmt war. Als ich dann mit der Recherche angefangen habe, ist mir mehr und mehr klar geworden, dass die Ursprünge jenes selbstbestimmten Lebens – wie wir es heute nennen – aus einer riesigen Angst kamen, aus einer totalen Flucht aus der Hofburg, aus einer Unfähigkeit, mit dieser Welt etwas anzufangen. Das hat sie in die Isolation getrieben. Dieses Leben war eine Notlösung. Ist Sisi für Sie eine positive Figur oder jemand, den Sie vielleicht gar nicht so sympathisch finden? Devenport: Natürlich hat man Sympathien für diese Frau und denkt sich: Wie muss sich die gefühlt haben? Aber auf der anderen Seite hat sie sich ihrer Verpflichtung als Kaiserin dadurch komplett entzogen. Diesen Aspekt muss man sich auch bewusst machen. Sisi-Verfilmungen sind nicht gerade gefeit vor Kitsch und Verklärung. Haben Sie gezögert, als Ihnen die Rolle angeboten wurde? Devenport: Ja, doch. Das war tatsächlich einer der größten Punkte, dass ich Angst davor hatte, jetzt so einen totalen Kitsch zu machen. Die Märchen-und Kitschvariante gibt es ja schon, und ich hatte wirklich Angst, dass das in so eine Richtung abdriftet ... Sie meinen die „Sissi"-Filme aus den 1950er-Jahren mit Romy Schneider? Devenport: Ja genau – ohne die schlechtreden zu wollen. Aber was mich überzeugt hat, war, dass ich beim Casting dann Jannik (Schümann, Darsteller von Kaiser Franz Josef, Anm.) und Sven Bohse (Regisseur, Anm.) getroffen und lange Gespräche geführt habe. Ich habe mir gedacht: 'Natürlich, es ist Fiktion, deshalb ist auch der Märchenaspekt dabei. Aber mit diesen Leuten wird das nicht in einen kompletten Feenzauber abdriften.' Das hat mich dann überzeugt. Wie sehr unterscheidet sich die Serie von den Filmen? Devenport: Also, die Kitschelemente sind natürlich trotzdem da. Aber es ist uns gelungen, Sisi als Menschen mit Bedürfnissen und Ängsten zu zeigen, der Fehler begeht, wütend wird. Ich hatte das Gefühl, dass bei den Filmen kein Mensch gezeigt wird, an den man andocken kann, sondern eine Perfektion, eine Fee. Darüber hinaus wird auch die Franz-Sisi-Liebesgeschichte aus einer anderen Perspektive gezeigt. Romy Schneider hat lange mit ihrem „Sisi"-Image gekämpft. Haben Sie Angst davor, künftig auf ähnliche Rollen festgelegt zu werden? Devenport (lacht): Ich glaube, dieses Schicksal will niemand erleiden. Das wird Romy nicht gerne hören, aber die Rolle der Sisi darf gerne an ihr kleben bleiben. Ich bin optimistisch und sage: 'Nee, das wird kein Problem sein.' Das Interview führte Thomas Rieder/APA