Beifahrerin bei Unfall in Kirchbichl verletzt, Hund getötet

Eines der Fahrzeuge wurde in ein Feld geschleudert.

Kirchbichl – Eine Verletzte und ein Hundeleben forderte ein schwerer Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Kirchbichl. Laut Polizei fuhr ein 22-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Auto auf der B178 von Wörgl kommend Richtung Söll. Als er nach links in den Römerweg einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 62-Jährigen.