Zwei Männer sorgten mit Airsoft-Pistolen für Aufregung in Innsbruck

Innsbruck – Mit Airsoft-Pistolen sorgten ein 15- und ein 17-Jähriger am Donnerstag in Innsbruck für Unruhe und Angst.

Gegen 15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein: Zwei Burschen hantierten am Südtiroler Platz in Innsbruck mit Faustfeuerwaffen, meldete ein Augenzeuge. Die Männer würden sich die Pistolen gegenseitig vor die Gesichter halten und unkontrolliert in Richtung von Passanten zielen.

Mehrere verängstigte Passanten begaben sich daraufhin in die Polizeiinspektion am Bahnhof und meldeten den Vorfall ebenfalls. Als die Beamten am Südtiroler Platz eintrafen, waren die Männer nicht mehr dort anzutreffen. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter schließlich nach einer Stunde in der Maria-Theresien-Straße ausfindig gemacht werden. Die beiden syrischen Staatsbürger im Alter von 15 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen.