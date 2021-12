Mitreißende Zeitreise mit rasanten Effekten beim Kufsteiner Lichtfestival

Kufstein – Was würde wohl eine Festung erzählen, wenn sie könnte? Eine wie jene in Kufstein, die seit Jahrhunderten über der Stadt wacht und darauf hinabschaut? Wäre sie wohlgesonnen oder wäre sie böse auf die Menschen und deren Treiben zu ihren Füßen? Fragen, die sich auch Klaus Reitberger stellte. Vom Kufsteiner Kulturreferenten stammen nämlich das Konzept und der Text für das multimediale Erlebnis beim Lichtfestival „Stimme der Burg“. Für die technische Umsetzung ist die Wiener Agentur Lumine Projections verantwortlich, die auf großformatige Panoramaprojektionen und auf die Architektur angepasste 3D-Videomappings spezialisiert ist, mit denen Gebäude und Räume künstlerisch in Szene gesetzt werden. Der Anstoß zum Festival kam vom Hotelier und Ersatz-GR Simon Hermann Huber.

Am Montagabend war es dann so weit, die ersten Gruppen durften hinter einer Führerin mit einer Laterne durch eine nächtliche Burg spazieren, was ja an und für sich schon ein Erlebnis ist. Und was sagt sie nun, die Burg, zu den Besuchern, die erwartungsvoll vor ihr stehen? Sie zeigt ihnen mal mit Wohlwollen, aber auch mal mit erhobenem Zeigefinger ihr Tun auf. Sie erzählt von Kriegen, aber auch Errungenschaften, von Menschlichkeit genauso wie Unmenschlichkeit. Aber auch von Seuchen und den Fähigkeiten des Menschen, sie mit Erfindergeist und Wissenschaft zu besiegen. Die Anspielung auf die Pandemie ist nicht zu überhören. Genauso wenig wie jene auf die Klimakrise. Spezialeffekte und rasante Bilderwechsel sorgen dabei dafür, dass es nicht langweilig wird, und der Weg zum Herz der Festung durch die Gänge der Burg lässt sogar ein bisschen Abenteuerstimmung aufkommen.