Polizei erschoss Mädchen in den USA: Eltern fordern Aufklärung

Los Angeles – Die Eltern eines 14-jährigen Mädchens, das bei einem Polizeieinsatz in den USA versehentlich erschossen wurde, fordern Aufklärung in dem Fall. Am Mittwoch traten die aus Chile stammenden und von einem Bürgerrechtsanwalt vertretenen Eltern in Los Angeles vor die Presse. Unter Tränen forderte die Mutter Gerechtigkeit für ihre Tochter Valentina, die in der Umkleidekabine eines Kaufhauses von einer Kugel getroffen worden und in ihren Armen gestorben sei.