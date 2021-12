Von Bundeskanzler bis Café: Darüber sprachen die Österreicher heuer auf Social Media

Und auch die Politik schaffte es in den Jahresrückblick: Drei Bundeskanzler hatte Österreich im Jahr 2021; Sebastian Kurz (ÖVP) machte nach Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn Schluss mit der Politik. Sowohl bevor als auch nachdem er am 2. Dezember alle Ämter niederlegte, war „Bundeskanzler" eines der meistdiskutierten Themen.

Kaffeehauskultur wird hierzulande seit jeher groß geschrieben, die Freude der Nutzer war laut einer Meta-Aussendung vor allem in der Zeit deutlich zu spüren, als Kaffeehäuser nach dem Lockdown wieder öffneten. „Café" findet sich ebenso in der Liste wie die „Fußball-Europameisterschaft", in der Österreich im Achtelfinale gegen den späteren Gewinner Italien ausschied.

Einen Österreich-Bezug stellten Nutzer mit den Top-Hashtags #austria und #vienna her. Aber auch #love, #nature oder #photography wurden oft verwendet. Unter den meistgenutzten Songs befinden sich 2021 unter anderem „B.I.B.O" von Dardan, „SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy)" von Amaarae und das weihnachtliche „It's Beginning to Look a Lot like Christmas" von Michael Bublé. (APA, TT.com)