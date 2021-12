17-Jähriger schoss in Maurach mit Schreckschusspistole

Maurach am Achensee – Die Polizei wurde in der Nacht auf Mittwoch zur Häuserbichlkapelle in Maurach gerufen. Jugendliche hätten dort gegen Mitternacht Feuerwerkskörper abgefeuert, hieß es. Die Beamten trafen vor Ort auf mehrere junge Leute. Ein 17-Jähriger hatte eine Schreckschusspistole bei sich und soll diese auch abgefeuert haben.