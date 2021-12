„Zukunft.Mils" schickt Stefan Unterberger ins Bürgermeister-Rennen

Mils – In Mils werden die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 27. Februar spannender denn je. Bis zu acht Listen (!) könnten ins Rennen um die 17 Mandate gehen. Fix ist die Kandidatur der neu formierten Bürgerliste "Zukunft.Mils": Drei aktuelle Gemeinderäte - Ruth Plaikner, Stefan Unterberger und Eveline Gundolf -, die im Mai 2021 aus der Fraktion "Lebenswertes Mils" ausgetreten sind und seither als freie Mandatare agieren, bilden zusammen mit Wolfgang Obererlacher die ersten Vier auf der Liste.

In vielen Gemeinden würden derzeit Bürgerlisten boomen, sagt Plaikner, bei genauerem Hinsehen stelle sich jedoch sehr oft eine Nähe zu etablierten Parteien heraus. Im Gegensatz dazu gelte für "Zukunft.Mils": „Bei uns ist drin, was draufsteht. Wir haben keine Parteifarbe, wir sind nur interessiert an guter Sachpolitik auf breiter Basis und an intelligenten Lösungen." Fünf unter den ersten Zehn der Liste seien bereits seit Jahren in der Gemeindepolitik als parteifreie Mandatare tätig und hätten nie etwas Anderes gewollt.