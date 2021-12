"Rosenheim-Cops"-Marathon im ORF zum 20-Jahr-Jubiläum

Der Serien-Marathon beginnt am Freitag, 31. Dezember, um 13.15 Uhr in ORF 2 mit der allerersten Folge "Der Tote am See", gefolgt von vier weiteren prominent besetzten Sendungen, etwa mit Gaststars wie Sigi Zimmerschied, Simone Thomalla oder Andreas Gabalier. Den Abschluss macht das 90-minütige Winterspecial der Serie "Der Schein trügt" aus dem Jahr 2017.