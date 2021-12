Auto auf Brennerautobahn bei Innsbruck abgebrannt

Innsbruck – Auf der Brennerautobahn bei Innsbruck ist am frühen Mittwochabend ein Auto abgebrannt. Laut Polizei fuhr der 54-jährige Lenker kurz vor 18 Uhr talwärts, als er nach dem Bergisel-Tunnel einen deutlichen Leistungsabfall bemerkte. Er lenkte das Auto in eine Pannenbucht und stellte den Motor ab. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum, worauf der Mann die Polizei alarmierte und sich in Sicherheit brachte.