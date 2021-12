Aus für Tschirganttunnel scheidet in Imst die Geister

Das Thema Tschirganttunnel bleibt in Imst ein Streitthema.

Das stößt Fritz Gurgiser vom Transitforum sauer auf: „Ja, die Menschen verlieren Vertrauen in die Politik – vor allem in eine Politik, die ihnen seit mehr als 30 Jahren einen Tunnel ,vorgaukelt‘, der real das Verkehrsproblem an der gesamten Strecke von Vils bis Ötztal-Bahnhof oder bis ins Pitztal nicht verbessert, sondern verschlechtert.“ Auf Vorschläge habe Weirather bislang nicht reagiert.