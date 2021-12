Mehrere Steinrutsche auf Achenseestraße sorgten für kurze Sperren

Eben am Achensee – Auf der Achenseestraße (B181) kam es am späten Mittwochabend zu mehreren wetterbedingten Steinrutschen. Die betroffenen Straßenabschnitte in Eben am Achensee und Achenkirch waren während der Räumungsarbeiten für die Dauer von 15 Minuten teilweise gesperrt oder nur einspurig befahrbar.