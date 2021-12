Reiche Österreicher wurden in der Pandemie noch reicher

„Die Corona-Krise verstärkt die ökonomische und soziale Spaltung in Österreich. Auch in der Pandemie eignen sich einige wenige einen Großteil des Wohlstands an – einen Wohlstand, den wir alle gemeinsam erarbeiten“, kritisiert Kai Lingnau von Attac Österreich. Die Profiteure der Krise würden jedoch kaum beachtet. Gleichzeitig trügen der Großteil der Menschen in der Pandemie enorme Lasten: Gesundheitspersonal, Pädagogen, prekär Beschäftigte und Menschen in schlecht bezahlten Jobs (oft verbunden mit hohem Infektionsrisiko) sowie Kinder und ihre Eltern – vor allem Frauen. Viele seien physisch, psychisch und finanziell am Ende. Sie seien zwar beklatscht, finanziell jedoch vernachlässigt worden.