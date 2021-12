Drogenlenker (17) raste über Inntalautobahn und flüchtete vor Polizei

Hall in Tirol – Bei Verkehrskontrollen auf der Inntalautobahn (A12) wurde am Mittwochnachmittag ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Polizeistreife wurde auf den Pkw aufmerksam, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit von Wattens in Richtung Innsbruck fuhr. Bei der Verfolgung konnten die Beamten eine Geschwindigkeit von 150 km/h im Bereich des IG-L messen.