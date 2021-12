„Spaziergang durch Licht“ in Innsbruck: Die Stadt erstrahlt zum Bergsilvester

Die Häuserfront von Mariahilf strahlt über den Inn: Auch am 30. und 31. Dezember ab 18 Uhr sind die Lichtinstallationen in Innsbruck zu sehen.

Innsbruck – Die äußeren Bedingungen mit teils strömendem Regen waren denkbar unwirtlich. Doch hartgesottene Schaulustige ließen sich davon nicht abschrecken und unternahmen am Mittwochabend einen ersten „Spaziergang durch Licht“.

Die Lichtinstallationen im Rahmen des Innsbrucker Bergsilvesters – auch am Donnerstag und zu Silvester jeweils ab 18 Uhr zu erleben – sind speziell auf die Fassaden bekannter Innsbrucker Gebäude abgestimmt: Die markanten Konturen und Fensterfronten in Mariahilf, an sich schon ein beliebtes Fotomotiv, werden mit Lichteffekten nachgezeichnet oder mit Schriftzügen versehen.