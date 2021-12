Plus

Hoch Christine sorgt zu Silvester und Neujahr für Frühlingsgefühle. Mit viel Sonne und bis zu 13 Grad geht das Jahr 2021 in Tirol zu Ende. Und auch am Neujahrstag ist es eher sonnig als trüb. Aber Achtung: Die Lawinengefahr ist in weiten Teilen Tirols kritisch.