Festspiele Erl laden Gesundheitspersonal zur Oper ein

Erl – Es war eine Zitterpartie für alle Beteiligten. Umso größer war die Freude, dass die Winterfestspiele 2021/22 in Erl schlussendlich wie geplant über die Bühne gehen können. Nun will man etwas zurückgeben, wie die Verantwortlichen am Donnerstag mitteilten.

„Das Festspielteam möchte dieses Glück mit jenen teilen, die in Pandemiezeiten täglich bis an ihre körperlichen Grenzen gehen müssen und bis zur Erschöpfung Dienst an ihren erkrankten Mitmenschen leisten“, heißt es in einer Aussendung. Daher laden die Tiroler Festspiele Erl das Gesundheitspersonal aller Tiroler Krankenanstalten zu den Opernaufführungen „L’amico Fritz“ am 2. und 4. Jänner ein. „Denn was wäre besser dazu geeignet, belastende Gedanken zumindest für ein paar Stunden beiseitezuschieben, als ein Abend mit schönen Stimmen und mitreißender Musik?“