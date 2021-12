China droht Taiwan erneut mit Krieg

Peking – In Ostasien wächst die Kriegsgefahr – mit möglichen globalen Folgen. China hat Taiwan erneut mit „drastischen Maßnahmen“ gedroht, sollte die Insel Schritte in Richtung Unabhängigkeit unternehmen. Peking sei zwar bereit, alles für eine friedliche Wiedervereinigung zu tun, sagte Ma Xiaoguang, Sprecher des Büros für Taiwan-Angelegenheiten. Sollte Taiwan je- doch den Bogen überspannen, werde Peking handeln.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Der Konflikt hat sich im zu Ende gehenden Jahr zugespitzt. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping drohte mehr oder weniger offen mit Gewalt. In einer Rede warnte er etwa vor einem „bösen Ende“. Zugleich rüstet China weiter massiv auf und schickt immer häufiger Militärjets in den taiwanischen Luftraum. Die Bedrohung durch China „nimmt jeden Tag zu“, sagte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Man werde sich dem Druck aber nicht beugen.

Xi hat China auf einen nationalistischen Kurs gebracht, begleitet von stärkerer Repression im Inneren und einer aggressiveren Außenpolitik. Zugleich schuf er 2021 die Grundlage für eine Herrschaft auf Lebenszeit. Experten mutmaßen, dass er als jener Führer in die Geschichte eingehen will, dem es gelungen ist, Taiwan einzugliedern. In der chinesischen Elite geben derzeit nationalistisch orientierte Kader den Ton an, sagte die Wiener Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik der TT.