US-Milliardär und Trump-Fan wird Kurz’ neuer Arbeitgeber

Wien – Die Gerüchte hielten sich schon seit Tagen, jetzt herrscht Klarheit: Der frühere Kanzler Sebastian Kurz wird seine berufliche Zukunft in den USA finden. Er heuert bei Peter Thiel an. Der deutschstämmige US-Milliardär gehört zu den schillerndsten Personen des Silicon Valley.

Doch im Zuge der Ermittlungen im Umfeld des so genannten Ibiza-Videos (und den dort geäußerten Mutmaßungen) wurden immer mehr Vorwürfe gegen das Umfeld von Kurz bekannt. Diese gipfelten dann im Herbst in Razzien und Ermittlungen gegen Kurz und seine engsten Weggefährten. Selbst die ÖVP wird als Beschuldigte geführt. Es wird unter anderem wegen Bestechung, Untreue und Bestechlichkeit ermittelt. Als Verdachtslage wird angegeben, dass zwischen 2016 und zumindest 2018 Budgetmittel des Finanzministeriums zur Finanzierung mitunter manipulierter Umfragen im Interesse der ÖVP und deren Spitzenfunktionäre verwendet worden sein sollen, die gegen verdeckte Gegenleistungen (Inseratenkooperationen) in Medien (der Österreich-Gruppe) veröffentlicht worden sein sollen. So soll also der Aufstieg von Kurz unter anderem auch im Zusammenhang mit manipulierten Umfragen gesehen werden. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.