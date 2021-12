83 Prozent von Tirols Blutspendern im Herbst mit Coronavirus-Antikörpern

Auffallend seien vor allem die regionalen Unterschiede, sagte Peter Willeit, Professor für Klinische Epidemiologie von der Medizinischen Universität Innsbruck. So wiesen im Bezirk Schwaz, der zunächst vor einem Jahr hohe Infektionszahlen aufwies und dann aufgrund einer Sonderimpfaktion wegen der südafrikanischen Virusvariante gut durchgeimpft wurde, ganze 87,6 Prozent der Blutspender Antikörper auf. In Osttirol waren es dagegen – mit einer vergleichsweise niedrigen Durchimpfungsrate nur 74,3 Prozent. Diese Zahlen könnten nun als Entscheidungsgrundlage für die Politik dienen, meinte Willeit. Man könne sich nun anschauen, welche Bezirke - etwa bei gezielten Impfaktionen – Nachholbedarf haben.

Ob es klug wäre, diese Studie auf ganz Österreich auszuweiten, wollte Schennach indes nicht eindeutig mit "Ja" beantworten. Es gebe eben immer die Frage der Umsetz- und Finanzierbarkeit. Es würde allerdings Sinn machen, zumindest stichprobenartige Analysen in ähnlicher Form auch in anderen Bundesländern zu machen, meinte er abschließend. Die Studie ist am Donnerstag als Preprint publiziert worden. Ein Peer-Review – also eine Überprüfung durch die Fachkollegenschaft – war noch ausständig. (TT.com, APA)