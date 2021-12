Schlag gegen Mafia: Drei Tonnen reines Kokain in Kalabrien entdeckt

Gioia Tauro – Italienische Drogenfahnder haben bei einer Razzia im Hafen von Gioia Tauro in Kalabrien mehr als drei Tonnen reines Kokain sichergestellt. Knapp 2,3 Tonnen des Suchtmittels seien am letzten Tag des Jahres in Containern gefunden worden, in denen Bananen, Erdnüsse und Pfeffer aus Südamerika nach Italien verschifft wurden, wie die Finanzpolizei mitteilte.