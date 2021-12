Kinigadner im TT-Interview: „Die Dakar kann nie sicher sein“

Heinz Kinigadner: Das wollen wir umdrehen. Wobei, so viele Hondas sind heuer ja gar nicht am Start. Ich bin echt zuversichtlich. Und das hat einen Grund: Matthias Walkner. Ich will keinen Druck aufbauen, aber der „Hiasi“ ist mehr als bereit. Der ist aktueller Cross-Country-Weltmeister und hat viel Selbstvertrauen getankt. Und hat all unsere Techniker so genervt, das kannst du dir nicht vorstellen. (lacht)