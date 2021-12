Balkon von Mehrparteienhaus in Innsbruck fing Feuer

Innsbruck – Am Silvesterabend musste die Innsbrucker Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck ausrücken. Gegen 17.10 Uhr war auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breitete sich bis zum angrenzenden Müllraum sowie bis auf die Decke des darüber liegenden Balkons aus.