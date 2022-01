Die veritable Haie-Krise soll 2022 beim Gastspiel in Dornbirn enden

Auch der zweite Saisontreffer von Thomas Mader konnte am Donnerstagabend die 2:4-Niederlage des HCI gegen Pustertal nicht verhindern. „Das Problem ist, dass wir die kleinen Sachen nicht richtig machen“, seufzte der Salzburger, der einer der wenigen überzeugenden Akteure war. Die Haie stecken in einer handfesten Krise – die Trendwende soll am Sonntag in Dornbirn erfolgen.