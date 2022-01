359 Verkehrstote: Zweitniedrigste Opferzahl seit Aufzeichnungsbeginn

Die höchste Bundesländer-Zunahme der Zahl an Verkehrstoten gab im abgelaufenen Jahr in Oberösterreich mit plus 24. Im Burgenland, in Salzburg und der Steiermark wurden dagegen 2021 die bisher geringsten Zahlen an Verkehrstoten seit 60 Jahren verzeichnet. Als vermutliche Hauptunfallursachen der tödlichen Verkehrsunfälle gelten nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (26,9 Prozent), Unachtsamkeit/Ablenkung (24,5 Prozent) und Vorrangverletzung (15,5 Prozent).