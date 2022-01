Tournee-Leader Kobayashi setzte sich auch in Garmisch die Krone auf

Garmisch-Partenkirchen – Ryoyu Kobayashi hat das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Der Japaner setzte sich am Samstag mit nur 0,2 Punkten Vorsprung auf den Deutschen Markus Eisenbichler durch und festigte seine Tournee-Gesamtführung, nachdem er schon in Oberstdorf ganz vorne gewesen war. Jan Hörl wurde als bester Österreicher Fünfter, Daniel Huber war 16., der 19-jährige Daniel Tschofenig belegte den 18. Platz.

Deutschlands Tournee-Hoffnung Karl Geiger kam über den siebenten Platz nicht hinaus und verlor damit das Gelbe Trikot des Gesamtweltcupführenden sowie auch Boden in der Tourneewertung gegenüber Kobayashi. Auch die Norweger Halvor Egner Granerud als Achter sowie Robert Johansson (13.) mussten Federn lassen. Weiter geht es mit den ersten Bewerb in Österreich, am Dienstag machen die Skispringer am Bergisel in Innsbruck Station. (APA)