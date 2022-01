Zwei Männer machten sich nach Auto-Absturz in Brixen im Thale aus dem Staub

Brixen im Thale – Nach einem nächtlichen Autoabsturz in Brixen im Thale haben sich Lenker und Beifahrer aus dem Staub gemacht. Am nächsten Tag wurde der Fahrer – ein 30-jähriger Einheimischer – von der Polizei zur Unfallstelle zitiert. Dort gab er an, gegen 23 Uhr in der Kehre über die nasse Straße hinausgerutscht zu sein. Der Klein-Lkw wurde schließlich tags darauf etwa 20 Meter unterhalb dieser Kehre von einem unbeteiligten Mann gesichtet. Das Fahrzeug lag seitlich und schwer beschädigt in stark abschüssigem Gelände. Nur ein einzelner Baum hielt es noch in Position.