Über 16 Grad: Großbritannien erlebt wärmsten Jahreswechsel seit Aufzeichnungsbeginn

London – Großbritannien hat den wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Am Neujahrestag stieg die Temperatur stellenweise auf über 16 Grad, wie der staatliche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Bisher hatte der Neujahrs-Temperaturrekord bei 15,6 Grad im Jahr 1916 gelegen. Bereits an Silvester war mit 15,3 Grad ein neuer Wärmerekord im Vereinigten Königreich gemessen worden.

Im Londoner St. James-Park kletterte das Thermometer am ersten Tag des neuen Jahres laut Wetterdienst auf 16,2 Grad. Damit wurde der bisherige, 1916 in Cornwall gemessene Wärmerekord von 15,6 Grad deutlich übertroffen.

Die höchste Temperatur an Silvester 2021 wurde mit 15,3 Grad im englischen Coningsby in der Grafschaft Lincolnshire gemessen. „Das heißt, dass es das wärmste Silvester ist, das jemals in Großbritannien registriert wurde", hob die Wetterbehörde im Onlinedienst Twitter hervor. Der vorherige Rekord war am Silvestertag 2011 im walisischen Colwyn Bay gemessen worden. Damals war es dort 14,8 Grad warm.