Skifahrerin bei Unfall mit Fahrerflucht in Vorarlberg schwer verletzt

Lech – Eine Skifahrerin ist am Neujahrstag in Lech am Arlberg schwer am rechten Bein verletzt worden. Laut Polizei fuhr auf Höhe der Kriegerhorn-Talstation ein vorerst unbekannter Wintersportler von hinten auf die Frau auf. Dabei kam sie zu Sturz. Der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.