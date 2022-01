Rakete explodierte am Boden: Zwei Jugendliche in Stumm schwer verletzt

Stumm – Beim Zünden eines Feuerwerks sind am Neujahrsabend zwei Jugendliche im Zillertal schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 17-Jähriger gegen 23 Uhr in Stumm eine Rakete zünden. Als diese nicht startete, entzündete der Jugendliche die verbliebene, nur noch sehr kurze Zündschnur, woraufhin die Rakete plötzlich am Boden explodierte. Der 17-Jährige sowie ein daneben stehender 16-Jähriger erlitten schwere Verletzungen im Gesicht und an den Augen. Sie wurden mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)