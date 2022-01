Mittelloses Trio „gönnte“ sich Luxus-Skiurlaub in Tux

Tux – Drei junge Männer haben sich zum Jahreswechsel einen mehrtägigen, offenbar recht luxuriösen Skiurlaub in Tirol „gegönnt“, ohne dafür bezahlen zu können. Wie die Polizei berichtet, reisten die zwei Deutschen und der Ukrainer (alle 22) am 27. Dezember spontan mit einem Mietauto von Norddeutschland nach Hintertux und mieteten sich in einem Hotel in Tux ein. Als der Gastwirt am Neujahrstag zum wiederholten Mal vergeblich versucht hatte, den offenen Rechnungsbetrag in Höhe von mehreren tausend Euro einzukassieren, verständigte er die Polizei.