Gast schlug Kellner in Kitzbühel Bierglas ins Gesicht

Kitzbühel – Ein Kellner ist am Neujahrsabend in einem Lokal in Kitzbühel von einem Gast attackiert und verletzt worden. Der 24-Jährige machte gegen 21.50 Uhr auf der Terrasse sitzende Gäste auf die bevorstehende Sperrstunde um 22 Uhr aufmerksam, berichtet die Polizei.