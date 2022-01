Kitzbüheler Club „Take Five“ behördlich geschlossen

Kitzbühel – Der legendäre Kitzbüheler Club "Take Five" ist wegen fehlender Gewerbeanmeldung am 31. Dezember behördlich geschlossen worden. Der neue Betreiber – das Lokal war im November von der Unternehmensgruppe des Wiener Szene-Gastronomen Martin Ho gepachtet worden – habe es nach der Betriebsübernahme versäumt, das Gewerbe neu anzuzeigen, hieß es beim Land Tirol am Sonntag.