Walkner auf erster Dakar-Etappe Dritter, Sanders vorne

© ERIC VARGIOLU via www.imago-images.de

Ha'il – Auf der ersten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien hat Prolog-Sieger Daniel Sanders seine Führung bei den Motorrädern behauptet. Der Australier vom GasGas-Team war am Sonntag auf der Schleife nördlich von Ha'il der Schnellste, hinter dem Chilenen Pablo Quintanilla auf der Honda landete der Salzburger Matthias Walkner nach einer Schrecksekunde zu Beginn an der dritten Stelle. Der KTM-Pilot hatte nach den 334 km ohne etwaige Strafen zunächst 11:06 Minuten Rückstand.